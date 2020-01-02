Капитан «Крузенштерна» пожелал семь футов под килем

Моряки российского учебного парусного судна «Крузенштерн» держат курс на Рио-де-Жанейро.Он, в числе других кораблей, принимает участие в масштабной экспедиции «Паруса мира», приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в ВОВ. Новогоднюю ночь ее участники встретили в океане.Капитан судна «Крузенштерн» Михаил Еремченко поздравил всех, кто следит за экспедицией, с Новым годом: «Дорогие друзья, коллеги! Все те, кто следит за российской экспедицией «Паруса мира», посвященной двухсотлетию открытия Антарктиды. От всей души от имени экипажа барка «Крузенштерн» поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Пусть сбываются все ваши мечты и воплощаются в жизнь все начинания. Желаю вам здоровья, удачи. Пусть на вашем пути будет только попутный ветер и, конечно же, семь футов под килем. С Новым Годом!».Напомним, что «Крузенштерн» вышел из Калининграда 8 декабря. Преодолев в условиях непрекращающихся штормов Балтийское и Северное моря, а затем Атлантику, оставив позади 3 тысячи морских миль, 26 декабря он прибыл в первый иностранный порт — Санта-Крус-де-Тенерифе в Испании, а 29 декабря взял курс на Бразилию.