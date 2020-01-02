Введены штрафы за нарушение ПДД сегвеями и электросамокатами

За минувший год в Королевстве зафиксировано свыше 300 происшествий с участием электрических самокатов. Большинство нарушителей – туристы.По этой причине Главное управление дорожного движения Испании ввело штрафы за неправильное использование индивидуальных средств передвижения (VMP -Vehículo de Movilidad Personal): самокатами, сегвеими и т.п.Штрафы на сумму от 500 до 1000 евро предусмотрены за управление индивидуальным средством передвижения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; в 200 евро за езду на VMP по тротуарам или пешеходным зонам, за езду на VMP без шлема, за пользование во время передвижения мобильных телефонов и наушников; в100 евро за езду на VMP с пассажиром.