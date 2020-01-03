Арестованы подозреваемые в изнасиловании американок

Испанская полиция 2 января задержала трех афганцев, которые подозреваются в изнасиловании американок в новогоднюю ночь в испанском городе Мурсия.Задержанным от 20 до 25 лет, в Испании они проходили профессиональное обучение, передает агентство Efe со ссылкой на источники в представительстве испанского правительства в Мурсии и полиции.Подозреваемые познакомились с тремя сестрами, приехавшими из США, в одном из местных баров. После этого компания отправилась в квартиру к девушкам, где, по заявлению жертв, произошло изнасилование двух из них и попытка изнасилования третьей. Две девушки получили травмы, отбиваясь от насильников.Полиция ищет свидетелей в районе, где расположен бар, и отсматривает записи камер видеонаблюдения.Одна из пострадавших училась в Мурсии, две другие сестры, живущие в штате Огайо, приехали ее навестить.Как сообщает испанское телевидение TVE, американки собираются уехать из Испании, дело об изнасиловании будут вести их юристы (по материалам РИА-новости).