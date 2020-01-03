Мошенница выдавала себя за представителя ООН

Полицией Испании была задержана нигерийка, выдававшая себя за главу представительства «ООН-женщины» (орган Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин).Сотрудники Национальной полиции задержали гражданку Испании нигерийского происхождения в Дении (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) – сказано в сообщении Национальной полиции.Давая интервью СМИ и выступая на конференциях, она представлялась как председатель представительства «ООН-женщины» в Испании и президент Национального испанского комитета «ООН – женщины». Задержанная собирала деньги на цели, якобы связанные с защитой прав женщин, а также предлагала пройти курсы судебных экспертов в интернете.С требованием провести расследование о ее деятельности обратилась сама организация «ООН – женщины». Организация также напрямую потребовала у нигерийки прекратить мошенническую деятельность, выполнить эти требования она отказалась (по материалам РИА-Новости).