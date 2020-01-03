Британец умер в рейсе из Аликанте Новости Вчера в 14:31

Пассажир самолета, вылетевшего из испанского Аликанте в британский Ньюкасл, умер в воздухе в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Daily Mail.



Отмечается, что мужчина возвращался домой с отдыха в Испании. Во время полета ему стало плохо, экипаж воздушного судна попытался оказать ему первую помощь. Также персонал вызвал фельдшеров к месту посадки самолета, однако спасти пассажира не удалось.



Сотрудники авиакомпании выразили соболезнования семье погибшего и заявили о готовности оказать им необходимую помощь.