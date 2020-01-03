Российский танкер доставил газ в Испанию

Танкер СПГ «Маршал Василевский», который принадлежит «Газпрому», прибыл с очередным грузом сжиженного газа в Испанию.В Бильбао судно доставило около 100 млн кубометров газа в виде СПГ. До этого газовоз, который обеспечивал энергонезависимость Калининградской области, доставил в страну груз СПГ из США.По данным навигационного портала Marinetraffic, танкер СПГ «Газпрома» прибыл в Бильбао на севере Испании сегодня утром, 2 января. «Маршал Василевский» доставил сжиженный газ из Нигерии, откуда отбыл 10 дней назад.До этого, 11 декабря, танкер СПГ «Газпрома» доставил груз из США в Испанию. Путь «Маршала Василевского» с крупнейшего в Соединенных Штатах терминала сжиженного газа Sabine Pass на берегу Мексиканского залива в испанскую Уэльву занял, по данным навигационного портала Vesselfinder, две недели.После Испании газовоз отправился в Нигерию.Агентство Reuters сообщало, что газовоз «Газпрома» находится во фрахте у международного энергетического трейдера Gunvor и будет осуществлять доставку СПГ из США. До американский миссии, «Маршал Василевский» три месяца стоял у Роттердама в аренде у австрийской OMV, а первоначально использовался как часть альтернативного пути снабжения Калининграда газом.Использование «Маршала Василевского» — далеко не первый случай привлечения российских газовозов для доставки американского сжиженного газа в Европу и Азию. Активно такими поставками занимаются суда крупнейшей российской судоходной компании ПАО «Совкомфлот», 100% акций которой принадлежат Российской Федерации. Единственное отличие от судна «Газпрома» — судоходная компания даже строительство танкеров заказывала под конкретные контракты. И одним из фрахтователей газовозов под поставки СПГ из США в Европу выступает маркетинговая «дочка» «Газпрома» — Gazprom Marketing & Trading Group. Так, «Великий Новгород» совершил за последние два месяца три рейса с американским сжиженным газом в Европу и 5 января должен прибыть к терминалу СПГ в американском Freeport (по материалам eadaily.com).