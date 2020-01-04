Барселона приступает к грандиозной стройке

В 2020 году начинаются работы по реконструкции городских районов вокруг стадиона «Камп Ноу».24 декабря городской совет Барселоны дал «зеленый свет» началу строительных работ по преобразованию городских окрестностей рядом со стадионом «FC Barcelona». Работы планируется начать в первой половине 2020 года.Реконструкция городского пространства вокруг стадиона «Camp Nou» является составляющей большого градостроительного проекта «Espai Barça», включающего в себя работы по улучшению стадиона и городских площадей рядом с ним. Планируется отремонтировать улицы и зеленые зоны, расположенные в окрестностях города, прилегающих к стадиону. Стоимость этой части проекта составит свыше 30 млн евро. Работы будут полностью оплачиваться за счет спортивного клуба «Barça».В заявлении магистрата столицы Каталонии под руководством Ады Колау утверждается, что проект будет выполняться в соответствии с Генеральным планом столицы и создаст современное открытое пространство в районе «la Maternidad y Sant Ramon». Проект будет «направлен на изменение мест общего пользования, дорог и зеленых зон, которые окружают стадион, и устранит существующую в настоящее время нехватку таких мест».Реконструкция предусматривает:расширение и ремонт улиц,изменение порядка движения транспорта,проведение работ по улучшению тротуаров для пешеходов,создание новой сети велосипедных дорожек,создание новых и реконструкцию старых зеленых зон.Улицы, подпадающие под действия проекта:улица Arístides Maillol,улица Juan XXIII,улица Menéndez y Pelayo,улица Cardenal Reig,улица Elisabeth Eidenbenz,пересечение «la avenida del Doctor Marañón» и «las Cortes».Говоря о будущих планах, городской совет каталонской столицы продолжит совместную работу с клубом по реорганизации существующей подземной парковки (согласно первоначальному проекту в ней смогут размещаться 3200 автомобиля, 1000 мотоциклов и 700 велосипедов) и реконструкции стадиона «Камп Ноу».Также усилия городских властей и руководства «Барсы» будут направлены на строительство нового Palau Blaugrana. Дворец спорта Блауграна (кат. — сине-гранатовый дворец) — это спортивный комплекс, принадлежащий футбольному клубу «Барселона». В рамках работ запланировано строительство трех новых высотных зданий, в которых разместятся офисы, отели, магазины и здания для обслуживания клуба (по материалам espanarusa.com).