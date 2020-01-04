Испанские авиакомпании в лидерах по безопасности полетов

Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2019 году возглавила Emirates Airlines (Дубаи, ОАЭ). Об этом сообщает Гамбургское бюро авиационной безопасности JACDEC совместно с журналом Aero International.Отмечается, что с индексом риска 95,48% Emirates опережает авиакомпанию Etihad Airways (Абу-Даби, ОАЭ), которая набрала 95,21%., прошлогодний победитель — авиакомпания Finnair (Хельсинки-Вантаа, Финляндия) — на четвертом месте.Портал AirlineRatings признал самой безопасной авиакомпанией мира в 2020 году австралийского перевозчика Qantas.Сообщается, что специалисты издания проанализировали 405 авиакомпаний. При составлении топ-20 они учли различные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, доходность, возраст авиапарка. Qantas назвали самой старой постоянно действующей авиакомпанией в мире — перевозчик работает уже 99 лет.На втором месте в рейтинге от AirlineRatings — Air New Zealand, на третьем — EVA Air. Замыкают топ-5 Etihad и Qatar Airways.Среди наиболее безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году портал назвал Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling и Westjet и Wizz.