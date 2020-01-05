В Барселоне нельзя ездить на старом автомобиле

Власти Барселоны запретили въезд старых автомобилей: запрет охватывает центр и основные районы города.Новый год принес плохие новости для жителей Барселоны, предпочитающих экономить и эксплуатировать старые автомобили. Теперь их придется срочно продавать. Местные власти запретили старым машинам въезд на большинство улиц города. Площадь зоны «только для нормальных автомобилей» составляет 60 квадратных километров (это больше половины городской территории).Ограничение касается бензиновых автомобилей старше 2000 года и дизельных моделей, выпущенных до 2006 года. Оно действует в будние дни, с семи утра до восьми вечера. Нарушителям уже обещаны штрафы в размере 150 евро. Скорее всего, через некоторое время они станут еще выше. Поскольку некоторые автомобилисты могут не знать о запрете, нарушителей не будут наказывать в первые три месяца наступившего года.