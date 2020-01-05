Где в Испании лучше встретить старость

Журнал Forbes составил список лучших уголков планеты для тех, кто решился на переезд уже в преклонном возрасте.Испания представлена в нем тремя направлениями: Коста-дель-Соль, Бильбао и Коста-дель-Асаар.Сегодня все чаще пожилые люди переезжают в другую страну, что связано с ростом благосостояния и продолжительности жизни. Список Forbes ориентирован прежде всего на американских пенсионеров, но вполне может быть взят за ориентир и всеми остальными.Испания вообще признана одной из самых комфортных стран для проживания пенсионеров. Forbes объясняет это прекрасным климатом, качественной медициной, низким уровнем преступности и не самым сложным получением вида на жительство. А главное, подчеркивают авторы, Испания — «одна из самых дешёвых стран Европы».Особое внимание эксперты советуют обратить на следующие три направления: Коста-дель-Соль, Бильбао и Коста-дель-Асаар. В качестве примера приводится Торремолинос (Коста-дель-Соль), где мирно сосуществуют представители 100 национальностей, а на иностранцев приходится 13% всего населения (по материалам noticia.ru).