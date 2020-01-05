Валенсия – Барселона за 21 евро

Железнодорожная компания Renfe запустила акцию YoVoy — на продажу выставлено 25 тысяч билетов на новые поезда Euromed, которые с 13 января начнут курсировать между Валенсией и Барселоной. Сейчас можно приобрести билет за 21 евро.Акция распространяется на билеты с 13 января по 29 февраля. Их можно купить на сайте Renfe. Кроме того, акция предполагает скидки от 50% до 70% для отрезков между Валенсией и Жироной, а также Фигерасом.Как сообщалось ранее, обновленный поезд сократит время в пути между Барселоной и Валенсией на 40 минут (до 2 часов 35 минут) (по материалам noticia.ru).