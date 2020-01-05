Загадочная смерть шотландки на Тенерифе

Девушка из Шотландии скончалась во время отпуска в Испании.Стало известно о том, что смерть женщины наступила 31 декабря при загадочных обстоятельствах. О произошедшем сообщают местные информагентства.24-летняя Меган Браннан отправилась отдыхать на остров Тенерифе с семьей. Обнаружил девушку мертвой в постели ее 61-летний отец.По словам родственников, причиной смерти могла стать неизвестная болезнь, которая дала о себе знать на отдыхе. Однако предположения оказались совершенно иными.Выяснилось, что причиной смерти могла стать травма, которая была получена ранее. За несколько недель до отдыха на девушку напали в ее родном городе. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.Известно, что данным делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Настоящую причину смерти предстоит выяснить в результате проведенных проверок.Сейчас родственники девушки активно общаются с сотрудниками полиции. Предстоит проведение судебно-медицинской экспертизы. По словам родственников, накануне смерти девушка чувствовала себя хорошо (по материалам belnovosti.by).