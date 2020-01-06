Короли прошли – начинаются будни

По всей Испании 5 и 6 января тротуары городов и деревень отдаются детям, приветствующим прибытие Волхвов — Reyes Magos — на традиционный парад, проводимый в канун Крещения (по календарю католической церкви).Эти парады проводятся каждый год на 12-ую ночью после Рождества и посвящены трем волхвам.Гаспар (Pez Austral — Gaspar), Мельчор (Pegaso — Melchor) и Бальтасар (Capricornio — Baltasar) спускаются на землю, чтобы исполнить самые заветные желания детей. Согласно библейскому преданию, волхвы следовали за яркой звездой, якобы, возвестившей рождение будущего царя, чтобы принести свои дары — золото, благовония и мирр — новорожденному младенцу Христу в Вифлееме.Именно им, а не Санта-Клаусу и не Papá Noel, обычно пишут письма о своих мечтах маленькие испанцы. И если они вели себя хорошо, то на утро найдут в чулке, вывешенном за окно, желанный подарок. Родители, как правило, должны оставить дарителям ответный презент — кусок пирога и бутылку вина.Затем родители вместе с детьми спешат полюбоваться на красочные платформы, двигающиеся вдоль улиц, где участники шествия забрасывают зрителей конфетами и леденцами на палочке.Шествие традиционно замыкают три традиционные платформы с королями Востока, за которыми важно вышагивали верблюды, груженые подарками.Сразу после праздника Reyes Magos заканчаются школьные каникулы и рождественские каникулы для взрослых. Возвращаются будни.