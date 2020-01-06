Акция Air Europa: билеты от 25 евро

Авиакомпания Air Europa объявила об акции Time to Fly: с 7 января по 18 июня можно улететь в любом направлении, купив билет по цене от 25 евро.За 25 евро можно совершить перелет в рамках Испании (включая Балеарские острова). Цены на билеты в пределах Европы, а также в Марокко, стартуют с 29 евро. В Тунис — 35 евро. Билет в США можно купить за 129 евро до Нью-Йорка и за 179 евро до Майами. Билеты в страны Латинской Америки обойдутся в 239 евро и дороже.Купить билеты по акции можно уже сейчас и до 19 января (по материалам noticia.ru).