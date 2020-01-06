Российский барк «Седов» задержали в Лас-Пальмасе

Российский барк «Седов» по просьбе испанских властей на сутки задержался в Лас-Пальмасе (Канарские острова).Российское учебное парусное судно «Седов», совершающее кругосветное плавание в рамках экспедиции парусников Росрыболовства 5 января покинуло испанский порт Лас-Пальмас с опозданием в сутки от графика, куда зашло в канун Нового года. Задержка была произведена по просьбе испанских властей.«Вместо запланированных четырех суток крупнейшее в мире четырехмачтовое учебное парусное судно «Седов» пробыло в гостеприимном испанском порту Лас-Пальмас пять суток. Портовые власти предложили руководству российского парусника задержаться на сутки, взяв на себя все расходы по сверхплановой стоянке «Седова», — сообщил представитель медиацентра.Ответным жестом доброй воли российской стороны стало продление режима «открытого борта», чтобы жители и гости Гран-Канарии смогли подняться на палубу барка.Гости «Седова» смогли познакомиться с почти 100-летней историей барка, жизнью и бытом курсантов-практикантов, целями и задачами уникальной экспедиции учебных парусников Росрыболовства «Паруса мира 2020» с участием барков «Седов» и «Крузенштерн», а также фрегата «Паллада». Им представили также уникальную выставку работ русского художника Павла Михайлова, который 200 лет назад принимал участие в знаменитой антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Его работы служат документальным доказательством приоритета российских исследователей в открытии Антарктиды.В дни стоянки «Седова» в Лас-Пальмасе для экипажа и находящихся на борту барка курсантов были организованы экскурсии по достопримечательным местам города и острова. На судне пополнили запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия.По оценке гостей парусника, в числе которых были почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада, мэр Лас-Пальмаса Агусто Идальго, директор порта Луис Ибарка, представители посольства РФ в Испании, заход совершающего кругосветное плавание парусника «Седов» «стал знаменательным и очень ценным», с ними солидарны и журналисты испанских СМИ.Впереди у парусника длительный, более чем 30-суточный океанский переход до Монтевидео. «Седову» предстоит преодолеть свыше 4 тысяч морских миль до этого уругвайского порта, заход в который запланирован на 6 февраля.Для справки:Парусник «Седов» был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался «Магдалена Виннен II». Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в «Седов» в честь полярного исследователя Георгия Седова.Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина — 117,5 метров, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — почти 4,2 тысяч метров.В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов».«Паллада» отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществят кругосветные плавания, а «Крузенштерн» — трансатлантическое плавание.На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль.Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории островов Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.