На Канары продолжают пребывать нелегалы

Согласно информации Красного Креста, один из мигрантов, плывший в составе 58 человек на лодке, обнаруженной 5 января на юге от острова Гран- Канария, найден мертвым.Это первая смерть одного из нелегальных мигрантов с побережья Африки, зарегистрированная в этом новом 2020-м году.В 2019 году, согласно данным Organización Internacional para las Migraciones (OIM), таких смертей было официально зарегистрировано 16.Вечером того же дня была обнаружена еще одна надувная лодка возле побережья острова Фуэртевентура. В ней — 44 человека, из которых — 25 мужчин, 14 женщин и 5 детей.