Новые стандарты для производителей автомобилей

1 января вступил в силу новый европейский стандарт выбросов диоксида углерода (CO2) для производителей легковых автомобилей.Средний показатель не должен превышать 95 граммов CO2 на километр пути. С 2020 года все выпускаемые машины этой категории должны соответствовать новому стандарту, иначе заводу – изготовителю грозят миллиардные штрафы.Аналитики утверждают, что самые большие проблемы могут возникнуть у Volkswagen: так, к примеру, произведенные в 2018 году автомобили имели показатели выбросов 121,2 грамма на километр.