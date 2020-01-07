Полиция спасла россиянок и украинок из секс-рабства

Испанская полиция пресекла деятельность группировки, причастной к сексуальной эксплуатации женщин из Украины и России.Операция против преступной группы прошла в городе Мотриль в Андалусии. Правоохранители освободили пять женщин и задержали шесть человек: четверых – за причастность к преступной группе, еще двоих – за подделку документов, по которым женщины въезжали в Испанию.Заведение, в котором работали секс-рабыни, было закрыто по решению суда.Выяснилось, что злоумышленники вовлекали женщин в занятие проституцией, размещая в интернете объявления о работе (по материалам Вести.Ru).russianspain.com