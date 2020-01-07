Спецрайоны Барселоны – для тихой жизни

Барселона — шумный, бурлящий жизнью город с довольно напряженным автомобильным движением. Но теперь в самом центре появились островки тишины и покоя. Здесь можно услышать лишь голоса играющих на площадках детей и пение птиц – сообщает BBC.В этих местах практически нет транспорта, а на бывших парковках появились игровые площадки, зеленые насаждения и даже беговые дорожки.Эти районы здесь называют суперблоками. Их создание — часть радикального плана спасения улиц от транспортного шума и выхлопов. Его сторонники считают, что суперблоки могут спасти сотни жизней, которым угрожает сильно загрязненный воздух.Пока в Барселоне лишь шесть суперблоков, но постепенно здесь должны появиться сотни новых. Они будут объединяться в более крупные территории, на которых будет практически полностью запрещено движение транспорта, кроме самого необходимого, а скорость движения будет ограничена до 10 км/ч. Парковка для местных жителей — под землей.Некоторые жители возражают против этого плана — либо потому, что хотят парковать свои авто рядом с домом, либо потому что являются владельцами местных бизнесов и считают, что ограничение доступа транспорта замедлит торговлю.Однако эта идея уже снискала популярность в таких городах как Сиэтл, где планируют создать нечто подобное.«Машины занимают 60% общественного пространства по всему городу», — объясняет заместитель мэра по вопросам градоустройства Джанет Санз.«Если перераспределить пространство и изменить баланс, то доступ к нему получают те группы людей, которые раньше этого сделать не могли», — рассказала она в интервью Би-би-си.Но радикальные планы Барселоны касаются не только транспорта, город также является лидером в области защиты данных граждан.Это становится все более серьезной проблемой, поскольку города теперь собирают их с помощью датчиков, камер видеонаблюдения и даже телекоммуникационных сетей.В соответствии с планом, поддержанным и другими городами, в том числе Бордо, Эдинбургом, Флоренцией и Манчестером, в Барселоне было решено, что данные граждан, собранные в цифровом публичном пространстве, должны быть признаны общественной и индивидуальной собственностью, а использовать их можно исключительно в общественных интересах.«Мы считаем, что технологии должны быть на службе у граждан, чтобы улучшить качество жизни в городах», — считает городской комиссар по цифровым инновациям Майкл Дональдсон. — Но умные решения принимаются не только благодаря данным, полученным с помощью технологий, они также могут исходить от самих граждан, их опыта, их знаний. Эти данные можно собирать для принятия более эффективных общественных решений».«Мы должны объяснить, как мы собираем данные, что именно мы собираем и что мы будем делать с этой информацией», — заявил он.Городской совет Барселоны запускает в ближайшее время два пилотных проекта — по генерированию возобновляемой энергии из дорожных покрытий и по использованию новых технологий для помощи пожилым горожанам.По словам доцента Массачусетского технологического института Катерин Д' Игнасио, чтобы действительно сделать города доступными для всех граждан, необходимо проанализировать данные, которые собирают города.Это поможет учесть интересы тех групп населения, о которых могли забыть, например, женщины, представители разных рас и люди с ограниченными возможностями.«До сих пор мы проектировали города, в которых удобно жить принадлежащим к элитам белым мужчинам, но не так удобно всем остальным», — пояснила она.Некоторые в Барселоне, такие как феминистский кооператив по планированию городов «Плот 6», пытаются изменить этот баланс, изучая такие области, как мобильность людей.Они выясняют, как передвигаются по городу женщины, дети и пожилые люди. Зачастую их передвижения сильно отличаются от того, что делают мужчины. Например, женщины чаще пользуются общественным транспортом.«Часто мы думаем, что не должны допускать дискриминации, и поэтому намеренно игнорируем пол. Но на самом деле это глупый подход. Мы не решаем проблему, игнорируя ее, и в результате у нас действительно есть проблема с созданием инклюзивных городов», — утверждает Катерин Д' Игнасио.«Слишком часто большие компании говорят муниципалитетам, что сделают то или другое на свое усмотрение, а городские власти, у которых всегда не хватает денег, думают: о, как здорово, пусть они этим занимаются! — утверждает она. — И сотрудники технологических компаний, и городские управленцы — это в основном представители элиты, в основном белые мужчины, и им не хватает более глубокого понимания городского сообщества, вовлеченности в него».russianspain.com