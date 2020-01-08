Аэропорт Madrid-Barajas будет перестроен

Государственное управление аэропортов Испании AENA планирует инвестировать около 1,5 млрд евро в реконструкцию аэропорта Adolfo Suárez Madrid-Barajas, запланированную на 2022—2026 годы.Идея кардинальной перестройки появилась после выводов администрации аэропорта о низкой эффективности использования 1, 2 и 3 терминалов по распределению вылетающих и прилетающих пассажиров.Согласно проекту, три терминала превратятся в один, в котором будет функционировать новая зона регистрации вылетающих, оборудованная всеми новейшими технологиями. Ее площадь составит 140 000 кв метров в трех уровнях.Секторы выдачи багажа, службы безопасности разместятся на месте нынешней парковки.Саму парковку полностью модернизируют: появится трехэтажный паркинг для прокатных автомобилей, вместимостью до 1100 машин. Для частных владельцев появиться пятиуровневая стоянка с 2250 местами. Запланировано строительство автозаправочной станции вблизи паковочного комплекса аэропорта.