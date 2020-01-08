ВВС США перебросили самолеты в Испанию

Десять военных грузовых самолетов США переброшены на военную базу в Испанию.Военные грузовые самолеты США C-5 Galaxy и C-17 Globemaster III прибыли в Испанию в ожидании возможного конфликта с Ираном.Самолеты будут базироваться на базе Рота и Морон-де-ла-Фронтера. Их количество превышает 10 единиц, и это самое крупное развертывание после событий в Персидском заливе в 2003 году.Журналисты theolivepress сообщают, что, кроме военных самолетов, на базе находятся заправщики KC-10A, вертолеты и малые самолеты.Испанские СМИ сообщают, что самолеты стали прибывать на базу в конце декабря 2019 года, сразу же после инцидента в Багдаде и попытки захватить посольство США.Военная база в Роте существует с 2011 года, и там размещаются американские военнослужащие. Ее построили на случай возможного конфликта с Ираном.Правительство Испании выступает за закрытие военных американских баз на территории страны, а некоторые каталонские партии подозревают в финансовых связях с Ираном. Если начнется настоящий конфликт между США и Ираном, то не совсем понятно, чью сторону займет Испания – сообщает ИА Rusdialog.Ранее Вашингтон перебросил на остров Диего-Гарсия 6 стратегических бомбардировщиков В-52. Остров находится в 3700 км от Ирана. При этом Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не стремятся начать войну с Ираном, а все проблемные вопросы готовы решить за столом переговоров.