Испанские военные опасаются дестабилизации в Ираке

Десять из тринадцати испанских военнослужащих, развернутых в Багдаде в рамках операции НАТО в Ираке, уже выведены в Кувейт из-за проблем безопасности, 8 января сообщило министерство обороны Испании.Организация Североатлантического договора (НАТО) решила временно вывести часть своего персонала из Ирака, подтвердив, что после усиления напряженности в регионе она приостанавливает подготовку иракских войск.Представитель Североатлантического альянся подтвердил, что решение, объявленное Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, включает «временное перемещение персонала НАТО в разные пункты назначения, как внутри, так и за пределами Ирака». В любом случае он сказал, что это решение не означает, что Альянс покидает страну. «НАТО сохраняет свое присутствие в Ираке», — подчеркивают они, добавляя, что обучение возобновится, когда позволит ситуация.На сегодня около 550 испанских солдат остается на базе Бесмайи, к юго-востоку от иракской столицы. Министр обороны и иностранных дел Маргарита Роблес подчеркнула, что принято решение о нахождении испанских военных под эгидой НАТО и международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под эгидой ООН, обучая иракскую армию.Испанские военные также расположены в Аль-Такаддуме и Таджи, где подразделения по борьбе с терроризмом (КТС) проходят подготовку в составе сил специальных операций. Также частью испанского контингента, развернутого в Ираке, являются военнослужащие Целевой группы Торо (вертолетное подразделение), основной задачей которых является обеспечение воздушного транспорта для войск Коалиции с помощью вертолетов «Чинук» и «Кугар» — сообщает ИА Rossaprimavera.Миссия началась в 2018 году с целью подготовки иракских вооруженных сил к предотвращению возрождения террористической группировки Исламское государство. Подразделение разведки, наблюдения и распознавания развернуто в районе операций на базе Аль-Асад с октября 2017 года.