Санчес принес присягу

Премьер-министр Испании Педро Санчес, наконец, избавился от приставки и.о., которую носил более полугода.Сегодня, 8 января в присутствии короля Филиппа VI он принес присягу – сообщает Rg.ru.«Я обещаю добросовестно выполнять обязанности главы правительства с преданностью королю, защищать Конституцию как краеугольный камень государства, а также хранить в тайне то, что обсуждается на заседаниях совета министров», — произнес он ритуальную фразу.Церемония заняла всего несколько секунд, после чего Санчес смог в неформальной обстановке пообщаться с монархом.Накануне со второй попытки он получил добро на формирование нового кабинета министров. Кандидатуру Санчеса в качестве главы правительства поддержали 167 депутатов парламента. 165 высказались против, 18 — воздержались. Именно благодаря воздержавшимся при голосовании представителям партий «Левые республиканцы Каталонии» и баскской «Бильду» в Испании сможет появиться законное правительство.Однако Санчес не стал торопиться с обнародованием имен новых членов кабинета министров, отложив этот момент до следующей недели.Как отмечает El Mundo, это стало большой неожиданностью для всех, особенно после просьбы социалистов поскорее разобраться с этим вопросом и той спешки, что устроили в парламенте: первое голосование было проведено 5 января, завершающего новогодние праздники.Кстати, Санчес стал первым главной правительства, принесшим присягу только на Конституции. После восхождения на престол Филиппа Фелипе VI королевский дом изменил протокол и позволил высшим должностным лицам зачитывать клятву без религиозных символов (распятия и Библии). Напомним, что Педро Санчес — атеист.