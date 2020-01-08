Военные из Мадрида нашли заветный чек в пироге

Семейная пара из Мадрида нашла чек на 10 тысяч евро в праздничном пироге роскон, который испанцы традиционно едят на праздник Поклонения волхвов.36-летняя Мария-дель-Кармен и 34-летний Эдуардо — военнослужащие. Живут в Мадриде, но пирог купили в Ла-Баньесе, где они гостили у родителей Эдуардо.Акцию ежегодно проводит кондитерская Confitería Conrado (Ла-Баньеса, Леон).Впервые денежный приз был спрятан в пироге в 2008 году. Тогда это были 500 евро. Этот ход позволил кондитерской заметно увеличить продажи.С тех пор каждый год сумма росла, хотя в прошлом году это тоже был чек на 10 тысяч евро. В прошлом году чек нашла семья из местечка Моралес-дель-Вино (Кастилия-и-Леон), которая заказала пирог через Интернет.