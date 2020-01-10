Спасался от дьявола: на машине прямо к алтарю

Автомобилист протаранил двери церкви в испанской провинции Толедо, он доехал до самого алтаря, значительно повредив убранство храма, сообщает местное издание Digital de Castilla la Mancha со ссылкой на полицию.Объектом вторжения, произошедшего в ночь на 8 января в муниципалитете Сонсека, стала церковь Святого Иоанна Евангелиста, считающегося покровителем города.На опубликованных изданием фотографиях виден стоящий у самого алтаря внедорожник, оставивший за собой полосу опрокинутых и сломанных скамей. Также серьезные повреждения получили двери церкви.По данным правоохранителей, водителем оказался 35-летний местный житель. Как передает агентство EFE и «РИА-Новости» со ссылкой на информированные источники, мужчина считал, что одержим дьяволом, и рассматривал церковный алтарь как единственное место укрытия. Он получил травмы и был госпитализирован в Толедо. В ближайшее время его могут арестовать.