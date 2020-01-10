Испанские военные покинули Багдад

Большая часть испанских военных, дислоцированных на базе в Багдаде, передислоцированы в Кувейт, сообщила и.о. заместителя председателя испанского правительства Кармен Кальво.«Военные, которые находились в наиболее сейчас опасной зоне, направились в Кувейт, остаются только трое», — заявила Кальво в интервью телеканалу TVE.Минобороны в среду сообщило, что в рамках решения НАТО Испания передислоцировала в Кувейт десять из 13 военнослужащих с базы в Багдаде. «Сейчас в Багдаде остаются только трое из 13 военнослужащих, которые там находились. Остальные находятся по пути в Кувейт», — заявили в министерстве.В Ираке находится около 550 военных и сотрудников Гражданской гвардии, большая часть расквартирована на базе в Басмайе, в 60 километрах от Багдада.В минобороны также сообщили, что испанские военные не пострадали в ходе ракетных ударов Ирана в ночь на 8 января.«Ситуация на базе в Басмайе нормальная. В ночь с 7 на 8 января произошел ряд нападений на базы коалиции в Ираке. На базах, затронутых последствиями, не было значительного количества представителей испанского контингента. Поэтому никто из членов испанского контингента не пострадал в результате этих атак», — заявили в министерстве.В военном ведомстве добавили, что и.о. министра обороны Маргарита Роблес находится в постоянном контакте с испанскими военными в зоне конфликта.Кальво призвала к спокойствию «не только президента США, но и Иран, чтобы он не нарушал ограничения, установленные в области вооружений». «Мы уже видели, каковы результаты, когда действуют без необходимой сдержанности», — добавила она, отметив, что все действия Испании в зоне конфликта координируются в рамках ЕС и НАТО.В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани.Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США – сообщает «РИА – Новости».Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек.Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.