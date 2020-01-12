Программы-шпионы в Android
Более 50 организаций со всего мира просят разрешить пользователям Android удалять предустановленное программное обеспечение.
Авторы открытого письма обратили внимание на то, что большая часть предустановленных приложений может не соответствовать требованиям безопасности.
Послание с просьбой принять меры против использования предустановленного программного обеспечения на устройствах Android было направлено генеральному директору Alphabet Inc. (компания, владеющая сервисом Google) Сундару Пичаю.
Оно опубликовано на сайте Privacy International.
Как cказано в письме, на устройствах Android есть установленные производителем приложения, которые нельзя удалить. Это программное обеспечение может сделать пользователей уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия данных без их ведома или согласия.
Авторы письма ссылаются на исследование, проведенное экспертами из США и Испании, согласно которому, 91% таких программ нет в Google Play.
Таким образом, эти приложения могут не подходить под требования безопасности Android, на соответствие которым проверяется ПО из официального магазина приложений.
Как предполагают авторы письма, такие программы, вероятно, могут получить доступ к геопозиции, микрофону или камере устройства без ведома пользователя.
Организации, подписавшиеся под письмом, просят, чтобы у пользователей была возможность навсегда удалить приложения на своих телефонах. Помимо этого, от Android потребовали создать механизм обновления для предустановленного ПО и такую же тщательную проверку, как и у программ в Google Play — сообщает ТАСС.
В число подписавших письмо организаций вошли Amnesty International, Media Watch, Open Rights Group, Civil Liberties Union for Europe и многие другие.
russianspain.com
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