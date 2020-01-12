Две лодки мигрантов из Африки пошли ко дну

В Средиземном море, 11 января, испанские волонтеры неправительственной организации «Sea Watch» спасли 119 нелегальных мигрантов, из них — 50 детей, чьи лодки пошли ко дну – сообщило euronews.Всего было проведено три операции — две в ливийских территориальных водах и одна недалеко от Мальты.По данным Международной организации по миграции, маршрут из Северной Африки в Европу через Средиземное море самый опасный для беженцев.В 2019 году свыше тысячи человек погибли или пропали без вести в пути.