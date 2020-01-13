В Мадриде обокрали Инну Чурикову

У российской актрисы Инны Чуриковой украли сумку в аэропорту Мадрида.При этом, по ее словам, во всем остальном поездка в Испанию «была прекрасной». «А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», — рассказала Чурикова, сообщает «РИА – Новости».Ранее в СМИ появилась информация, что у актрисы украли сумку, где находились загранпаспорта ее и ее мужа — режиссера Глеба Панфилова. Также в сумке находился кошелек, телефон и другие вещи.Для справки:Инна Чурикова — советская и российская актриса. Наиболее известна по ролям в кино и на телевидении. Она сыграла в фильмах «Морозко», «Васса», «Любовь Яровая», «Идиот», «Ширли-мырли», «Тот самый Мюнхгаузен» и др. В 1991 году она получила звание «Народный артист СССР».