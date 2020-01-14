Испанская одиссея: Пахарес потерялся в Якутии

Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, совершающий велосипедный пробег от Магадана до Иркутска, взял пятидневную паузу, чтобы отдохнуть в якутском Оймяконе.Об этом сообщил в «РИА – Новости» сегодня сам испанец.В СМИ появилась информация, что испанец потерялся где-то в районе Оймякона, не выходит на связь, а его велосипед стоит в поселке. Его даже разыскивают местные спасатели.«Да, я оставил велосипед в Оймяконе на автозаправке, и сейчас езжу по окрестным поселкам, общаюсь с людьми. Просто решил немного отдохнуть, дней пять, все-таки устаешь во время такого пробега. Люди здесь очень хороши, помогают мне. Мэр Оймякона подарил мне сертификат о том, что я был здесь, на Полюсе холода. В общем, со мной все хорошо, пусть не волнуются», — сообщил журналистам Абьян Пахарес.В настоящий момент температура в Оймяконе — минус 47 градусов.Напомним, что в декабре 2018 года испанец на велосипеде путешествовал по трассе «Колыма», ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе. В декабре 2019 путешественник снова прибыл на Колыму, чтобы повторить попытку велопробега длиной в 5 тысяч километров — от Магадана до Иркутска.