Беспечность родителей: ребенок на карнизе

В Тенерифе турист снял видео, на котором ребенок ходит по узкому выступу здания на высоте четвертого этажа.За пару дней ролик набрал почти пять миллионов просмотров, сообщает NDTV.Сообщается, что, пока ребенок гулял по карнизу, родители принимали душ. Девочка, оставшись без присмотра, выбралась из окна и по выступу побежала к балкону, а потом вприпрыжку — обратно. Пользователей социальной сети шокировало видео. Большинство критиковали родителей за халатность.Турист, снявший ролик, сообщил охраннику здания о случившемся. Предполагается, что мать и отец девочки – туристы из Финляндии. Сейчас их разыскивает полиция.