Взрыв в Таррагоне Новости Вчера в 23:30

Мощный взрыв прогремел сегодня вечером на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.



Служба рекомендовала местным жителям не выходить из домов и закрыть окна и двери.



Огонь виден за несколько километров, свидетельствуют кадры, которые распространяются в социальных сетях. На место направлены несколько пожарных расчетов.



По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ожоги в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона, заявил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук.



«Сейчас подтверждена одна жертва – в результате волны от взрыва один человек пропал, шесть получили ранения различной степени тяжести», — заявил Бук в интервью государственной каталонской радиостанции.



При этом он не смог подтвердить, что пропавший без вести сотрудник завода находился там в момент взрыва. «Возможно, его не было на фабрике, когда произошел взрыв», — добавил Бук.



Сотрудник скончался от действия взрывной волны, которая привела к обрушению крыши в здании, расположенном недалеко от места ЧП.



Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, одного – средней степени, трое получили легкие травмы, сообщила служба гражданской защиты.



В зону пожара направился глава женералитета Ким Торра и его заместитель Пере Арагонес.



russianspain.com