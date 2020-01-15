Испанец застрелил жену-украинку и потом себя Новости Сегодня в 00:15

В Пуэртольяно (Кастилия-ла-Манча) мужчина в субботу, 11 января, убил свою жену — уроженку Украины. Потом он покончил с собой.



Тела супругов с огнестрельными ранениями найдены в их квартире в воскресенье, 12 января.

По словам криминалистов, они пролежали так почти сутки. Полиция приехала с проверкой после того, как тревогу забили родственники погибших, которые не могли выйти с ними на связь.



Ранее семейная пара не привлекала к себе внимания правоохранительных органов. Заявлений о домашнем насилии также не поступало.



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