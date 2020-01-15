Трагедия в Сантандере

Детская площадка провалилась 13 января под землю в испанском Сантандере.О жертвах не сообщается, но на месте ведутся поиски, так как не исключено, что под завалами могут находиться люди.Инцидент произошел на улице Томас-и-Вальенте напротив торгового центра El Corte Inglés.Под детской площадкой располагался подземный паркинг. Практически вся территория игровой зоны упала на один уровень вниз.Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция. Прежде всего, они пытаются выяснить, нет ли кого-нибудь под завалами.