Трансгендерам в Барселоне будет помогать мэрия

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Мэрия Барселоны в сотрудничестве с Центром LGTBI разработала новую программу, которая призвана облегчить социальную адаптацию трансгендеров.

Об этом заявила заместитель мэра по социальным правам Лаура Перес.

В рамках этой программы трансгендеры могут рассчитывать не только на медицинскую, но и на моральную поддержку. Она будет заключаться в психологическом сопровождении, тренингах, предоставлении убежища иностранцам, помощи в трудоустройстве, разрешении семейных конфликтов и т.д. – сообщает noticia.ru.

russianspain.com

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