Трансгендерам в Барселоне будет помогать мэрия
Мэрия Барселоны в сотрудничестве с Центром LGTBI разработала новую программу, которая призвана облегчить социальную адаптацию трансгендеров.
Об этом заявила заместитель мэра по социальным правам Лаура Перес.
В рамках этой программы трансгендеры могут рассчитывать не только на медицинскую, но и на моральную поддержку. Она будет заключаться в психологическом сопровождении, тренингах, предоставлении убежища иностранцам, помощи в трудоустройстве, разрешении семейных конфликтов и т.д. – сообщает noticia.ru.
russianspain.com
0 комментариев