Трансгендерам в Барселоне будет помогать мэрия

Мэрия Барселоны в сотрудничестве с Центром LGTBI разработала новую программу, которая призвана облегчить социальную адаптацию трансгендеров.Об этом заявила заместитель мэра по социальным правам Лаура Перес.В рамках этой программы трансгендеры могут рассчитывать не только на медицинскую, но и на моральную поддержку. Она будет заключаться в психологическом сопровождении, тренингах, предоставлении убежища иностранцам, помощи в трудоустройстве, разрешении семейных конфликтов и т.д. – сообщает noticia.ru.