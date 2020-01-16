Среди пострадавших в Таррогоне россиян нет

Организованных туристов из России в каталонской провинции Таррагона, где произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, сейчас нет, сообщила «РИА – Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Вечером во вторник, 14 января, мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе (там производят этиленоксид, гликоли и производные этиленоксида) в провинции Таррагона. Погиб один человек, пожарные продолжают поиск одного пропавшего без вести.Служба гражданской защиты заявила, что токсичного облака в воздухе нет. Пожарные расчеты взяли под контроль возгорание, которое началось после взрыва. В настоящее время они следят за процессом выгорания этиленоксида в баке, где произошел взрыв, и пытаются не допустить утечки химических веществ из другого бака.«Организованных туристов из России в Таррагоне сейчас, в низкий сезон точно нет. Хотя не исключено, что там могут оказаться индивидуальные туристы из нашей страны, но и их буквально единицы», — заявила Ломидзе.