Мэр Барселоны: сюрпризы продолжаются

Экстравагантный мэр каталонской столицы Ада Колау продолжает удивлять. Она намерена отказаться от внутренних авиаперелетов из аэропорта Барселоны на расстояния, не превышающие тысячи километров. Озвученная альтернатива — железная дорога.Колау призвала чиновников Каталонии последовать ее примеру. Озвученный довод – для снижения выбросов диоксида углерода от самолетов. Сегодня он достигает только по Барселоне — 7,6 млн тонн за год.Является ли подобное решение оправданным – при пятидесяти миллионном ежегодном пассажиропотоке через столицу Каталонии? Вряд ли. А вот на попытку оправдания заявления о необходимости разрыва авиасообщения со столицей Королевства, сделанное не так давно – очень похоже. И тут уже экономика уступает политике: на фоне нарастающей антисепаратиской политики Испании.Да и время нахождения чиновников в пути резко вырастет: вместо часа — до полусуток оплачиваемых командировок. Но эти расчеты мэр не берет в расчет, ее цели имеют более глобальный характер.