Горит аэропорт Аликанте

В испанском аэропорту Аликанте сегодня произошел пожар. Из-за возгорания в здании воздушной гавани была произведена эвакуация всех пассажиров, прибывающие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.Срочные сообщения приходят из испанского Аликанте — туристического центра на побережье Средиземного моря. В эти минуты там тушат пожар в аэропорту. Загорелась крыша главного терминала, над зданием поднимаются густые клубы дыма. Из-за ЧП задержаны или перенаправлены рейсы, а пассажиры и персонал срочно эвакуированы.Об этом сообщила компания-оператор воздушной гавани. По последним данным, пострадавших нет, пожарные уже взяли возгорание под контроль. Причину произошедшего предстоит выяснить – сказано в сообщении 5-tv.ru.