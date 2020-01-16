Атеист премьер начинает наступление на католиков в Испании?

Предмет «религия» в испанских школах при новом коалиционном правительстве социалистов и Unidas Podemos впервые не будет иметь альтернативного предмета «свободного выбора» — сообщает испанская газета ABC.То есть если раньше дети могли выбирать между двумя предметами «свободного выбора», одним из которых был предмет «религия» (имеется в виду католическое христианство, являющееся основным вероисповеданием в Испании), то теперь те дети, которые не выберут религию, смогут отправляться домой отдыхать.Таким образом, урок становится факультативом и будет менее привлекательным для учащихся и их семей. На фоне резкой дехристианизации страны это еще больше снизит количество верующих христиан.Напомним, по разным оценкам, в Испании в 2010 году от 78% до 95% человек считали себя верующими христианами, а вот в 2017 году — уже всего лишь 68,4%.ИА «Красная Весна» сообщает, что в 11 из 28 стран Евросоюза, например, в Дании, Финляндии, Ирландии, Швеции, Румынии или Соединенном Королевстве, предмет «религия» для школьников является обязательным, хотя и с различными нюансами в каждой стране.В Испании, Германии, Австрии, Бельгии, Италии и Эстонии предмет «религия» является обязательным предметом для школьных центров, но добровольным для учащихся. То есть он в обязательном порядке должен предлагаться школами, но посещать его могут те, кто это захочет.Во Франции наиболее щепетильно относятся к отделению церкви от государства, поэтому предмет «религия» является добровольным и для школьных центров, то есть может вовсе не предлагаться ученикам в качестве альтернативного предмета «свободного выбора» или даже как внеклассный дополнительный предмет.