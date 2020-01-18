Испанский суд вынес приговоры грузинско-российской группировке

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры 27 членам грузинско — российской мафии.Подсудимые приговорены к тюремным срокам от 3 лет до 5 лет 9 месяцев. Три главаря группировки будут высланы из страны.Преступники – все молодые люди, занимались квартирными кражами в Мадриде и Гвадалахаре, а приезжали в страну по туристической визе. Преступники, в основном граждане Грузии, отправляли похищенное в Россию и другие страны для реализации.Как установило следствие, в постоянный состав группировки входили несколько десятков лиц, проживавших в Испании. Но непосредственно кражами в основном занимались молодые люди, приезжавшие в страну на несколько месяцев по туристической визе.Их снабжали жильем, деньгами и инструментами для взлома дверей. Действовали грабители группами по 3-5 человек в небогатых городских кварталах, где жилье не охраняется. Забирали деньги и ювелирные изделия из золота. На долю банды приходилось до 60 процентов всех квартирных краж, совершавшихся в Мадриде.По данным НСПИ, воры обязаны были отдавать добычу главарям группировки. Ювелирные изделия переплавлялись в золотые слитки и отправлялись с нарочными в основном в Россию, а также в Грузию и Италию для продажи скупщикам драгметаллов и ювелирам. Что касается денег, то они также доставлялись в основном в Россию через международные фирмы, занимающиеся переводами. Испанский суд считает, что таким путем только за полтора года до своего разоблачения в 2015 году банда вывезла из Испании почти 650 тысяч евро.Трое из 27 подсудимых приговорены к немедленной высылке из Испании без права возвращаться в страну. В их числе – главарь группировки, вор в законе, Звиаде Дарсадзе и его двое непосредственных помощников.Причиной высылки является истечение срока пребывания Дарсадзе под стражей в рамках предварительного заключения, со дня задержания в 2015 году. Таким образом, вскоре он мог бы оказаться на свободе и возобновить преступную деятельность.Ранее он уже был осужден в Испании. В 2005 году его арестовали в числе 30 авторитетов грузинско — российской мафии за отмывание денег и другие преступления. Тогда он получил 7 лет тюрьмы, а подъельника Захарию Калашову по кличке «Шакро Молодой» выслали из Королевства в Россию, где и отбывает очередной срок.