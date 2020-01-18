Российская модель может оказать за решеткой за оговор футболиста

В Испании задержана модель Луиза Кремлева из России, обвинившая Тео Эрнандеса в изнасиловании.Ей грозит тюремный срок за клевету. В 2017 году она обвинила Эрнандеса в насилии и побоях на парковке ночного клуба Olivia Valere в Марбелье. Дело было закрыто в июне 2017 года и в январе 2019 года суд отклонил апелляцию Кремлевой.Главным доказательством невиновности футболиста стала видеозапись со стоянки Olivia Valere. На видео нет фактов агрессии со стороны Эрнандеса по отношению к модели. Больше того – после мнимого акта насилия Тео и Луиза вместе спокойно вернулись на дискотеку.Кремлева утверждала, что футболист накачал ее наркотиками, однако в крови не было обнаружено следов наркотических веществ. Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс. Эрнандес этого не отрицал, но отмечал, что все было по взаимному согласию.Напомним, что Эрнандес стал игроком «Милана» в 2019 году. Ранее он выступал за ряд испанских клубов: «Реал Сосьедад», «Реал», «Алавес» и «Атлетико Мадрид B».