Скандал: Рубиалес причинил телесные повреждения женщине

В Валенсии пройдет суд над президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Его обвиняют в избиении женщины.В суд обратилась архитектор Ясмин Эйд-Макхех, которая работала в доме Рубиалеса. Она утверждает, что тот схватил ее за руку и оттолкнул, в результате чего она получила травмы ребер и запястья. На лечение ушло 262 дня. Инцидент произошел в 2017 году. Теперь Эйд-Макхех требует компенсировать ей моральный вред и затраты на лечение.Для Рубиалеса судебное разбирательство сейчас некстати. Скоро пройдут выборы президента RFEF и Рубиалес рассчитывает сохранить свой пост. Его конкурентом может стать вратарь Икер Касильяс, который, по данным испанских СМИ, собирается выдвинуть свою кандидатуру.