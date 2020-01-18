Хлеб из золота

Владелец пекарни из Малаги Хуан Мануэль Морено на гастрономической выставке в Мадриде показал самый дорогой в мире хлеб.Он включает фрагменты съедобного золота и серебра, а также 20 граммов съедобных цветков – сообщает noticia.ru.400 граммов такой выпечки стоит 1380 евро. В прошлом году хлеб из пекарни Морено тоже преподносился как самый дорогой в мире, но стоил в семь раз дешевле за такой же по весу каравай (192 евро).Пекарня называется Pan Piña и находится в муниципалитете Альгатосин в провинции Малага. Среди ее постоянных покупателей — арабские шейхи, китайские и русские миллионеры.