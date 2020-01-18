Каталония открывает свои торговые представительства зарубежом

Испания разрешила Каталонии открыть три торговых представительства за границей.Каталонские власти с согласия МИД Испании собираются открыть свои представительства в Мексике, Аргентине и Тунисе.Соответствующие указы об открытии представительств 17 января были опубликованы в официальном журнале женералитета, после чего они считаются вступившими в силу – сообщает «РИА – Новости».Как подтвердила на пресс-конференции официальный представитель испанского правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро, решение об открытии представительств было одобрено МИД Испании.По ее словам, на этот раз документы каталонских властей соответствуют испанскому законодательству, в частности, в них четко определено, что их деятельность будет ограничена коммерческими отношениями, и они «ни в коем случае не заменяют и не являются альтернативой испанским посольствам».Ранее открытие представительств Каталонии за рубежом неоднократно становилось поводом для критики со стороны МИД Испании. Власти страны оспаривали соответствующие постановления женералитета в судах.После введения прямого правления Мадрида в Каталонии в октябре 2017 года (в связи с объявлением независимости региональным парламентом) работа всех представительств Каталонии за границей – за исключением брюссельского офиса – была прекращена. Однако уже летом 2018 года каталонские власти объявили о возобновлении работы ряда «посольств» и открытии новых.В 2018 году МИД Испании обратился в суд в связи с открытием представительств в Великобритании и Ирландии, Германии, США, Италии, Швейцарии и Франции.В эту пятницу, 17 января, Высший суд Каталонии признал соответствующий указ женералитета недействительным. Однако последствий этого судебного решения не будет, поскольку сам декрет утратил силу еще в сентябре 2019 года — после того, как были приняты шесть новых указов об открытии представительств. Эти документы испанские власти в суде не оспаривали. Таким образом, как пояснили в совете по иностранным делам женералитета, представительства продолжат свою работу.В конце ноября прошлого года суд временно приостановил предыдущее решение каталонского правительства об открытии представительств в Мексике, Аргентине и Тунисе – также в связи с иском МИД. Испанское внешнеполитическое ведомство заявляло, что подобные представительства используют «как инструмент для продвижения тезисов движения об отделении и очернения международного имиджа Испании», а «открытие представительств наносит ущерб государственным интересам».Кроме того, в прошлом году Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства о незаконности Внешнеполитического плана Каталонии, принятого женералитетом, что автоматически означало приостановку его действия. Целью плана заявлялось усиление позиций Каталонии на международной арене и привлечение внимания к территориальному конфликту за рубежом. Мадрид потребовал от каталонских властей «изменить его содержание», поскольку внешняя политика по конституции входит в компетенции исключительно центральных властей.