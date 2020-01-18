Балеарские острова против алкогольных беспределов

Правительство Балеарских островов (Испания) ввело жесткие меры, направленные на борьбу с организаторами так называемых «пьяных вечеринок».Меры коснутся главным образом пляжа Ареналь и курорта Магалуф на Майорке, а также курорта Сан-Антонио на Ибице.По всей видимости, минувшие новогодние праздники явились очередным испытанием для местных жителей и полиции островов. В прессе продолжают появляться публикации об ужесточении правил поведения.В частности, как следует из постановления правительства Балеарских островов, вводится запрет на рекламу алкоголя как проводимой «в целях повышения употребления» в туристических местах. К ним относятся и распространение информации о бесплатных барах и времени скидок в них. Магазины не смогут продавать спиртное с 21.30 до 08.00. Запрещается организовывать «экскурсии по барам», рекламировать вечеринки на яхтах и катерах. Суда, на которых организуют подобные праздники, не могут отплывать и причаливать в указанных трех районах островов. Выдача соответствующих новых лицензий владельцам судов приостановлена на 24 месяца.Кроме того, на всей территории Балеар теперь запрещено прыгать в воду с балконов — отели обязаны выселять нарушителей.Отелям, владельцам баров, магазинов и судов, которые не будут соблюдать указанные нормы, грозит штраф до 600 тысяч евро и закрытие на три года, туристам – до 60 тысяч евро. Закон вводится на пять лет.Цель вводимых ограничений – «избежать проблем, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя в определенных местах Балеарских островов».«Речь идет о первой норме во всей Европе, которая ограничивает рекламу и продажу алкоголя в определенных туристических зонах» — сказано в постановлении.