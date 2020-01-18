Европарламент, возможно, выдаст Пучдемона и Комина

Европейский парламент начал рассмотрение запроса Испании о лишении депутатской неприкосновенности бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего члена его правительства Тони Комина – сообщает «РИА – Новости».Заместитель председателя ЕП Эва Копач сообщила на заседании, что рассмотрением соответствующего запроса испанского Верховного суда займется юридическая комиссия.«Испанские (судебные) власти обратились к председателю нашего органа с запросом о лишении иммунитета Карлеса Пучдемона и Тони Комина, чтобы они смогли продолжать юридические действия в отношении этих евродепутатов. Согласно регламенту, запрос будет передан комиссии по юридическим вопросам», — заявила Копач на заседании.Рассмотрение запроса продлится несколько месяцев. Юридическая комиссия должна назначить докладчика по делу, он не может быть испанцем или членом депутатской группы, в которой состоят Пучдемон и Комин. Затем доклад будет представлен на голосование ЕП.Напомним, что каталонские политики Карлес Пучдемон и Тони Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, 13 января впервые приняли участие в заседании Европейского парламента.В этот же день председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе Европарламента Давиду Сассоли о лишении их иммунитета. Верховный суд сообщил, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела.Ранее Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордера на арест Пучдемона и Комина, а также подтвердил национальный ордер на арест политиков. Как пояснил судья Пабло Льярена, политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции Пучдемона и Комина. В случае, если Европейский парламент лишит их иммунитета, дело может быть возобновлено.