В испанском местечке Сан-Бартоломе де Пинарес в сотне километров от Мадрида, 16 января, прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias – «очищение огнем»: более сотни всадников прыгали через огромные костры верхом на лошадях, а посмотреть на это красочное и завораживающее действо собрались тысячи туристов со всего света.Ежегодно более 600 жителей деревень в провинции Авила собираются в канун дня Святого Антония, чтобы принять участие в завораживающей церемонии, в ходе которой всадникам предстоит прыгнуть верхом через огромные костры, разведенные на улицах города, тем самым «очищая» своих лошадей, укрепляя их здоровье, защищая от травм и болезней на весь год.Участвующим в огненной мистерии лошадям специальным образом заплетают хвост и гриву, чтобы животное не получило ожогов при прыжке, а тело обильно поливают водой, также каждая пара получает благословение священника.Традиция эта появилась более 300 лет назад и связана с распространением в Европе чумы. Испанцы верили, что данный обряд поможет уберечь животных от болезни. Данное мероприятие ежегодно собирает более сотни всадников и тысячи зрителей со всего света.