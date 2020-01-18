В Мадриде благословляли животных

В Мадриде в день Святого Антония благословили домашних питомцев. На церемонию горожане принесли даже хомяков и канареек, передает «МИР 24».Отец Хоакин ответственно подошел к обряду. Он благословлял животных и называл их по имени. Неизвестно, попали ли святые брызги на черепах, которых принесла одна дама. Потому как поклонница медицины назвала их Пенициллином и Стафилококком. Считается, окропление святой водой должно уберечь друзей человека от болезней.«Собаки для меня важны так же, как дети. Я отношусь к ним с такой же заботой и вниманием. Я бы посоветовала людям быть добрее к животным, ведь то, что они дают нам свою преданность – бесценно», – поделилась Лаура Стерлин Фуэнтес.После торжества нарядные хозяева с не менее нарядными питомцами слушали выступление оркестра под сводами храма. Лай, вой и легкое поскуливание – в этот день животным разрешены все проявления чувств. Ритуал благословения неизменно проходит в Испании с 19 века. Праздник традиционно проводят на Балеарских островах, в Валенсии и Бургосе.