Премьер Испании выразил соболезнования по поводу убитой Ольги Савенчук

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования родственникам убитой в городе Пуэртольяно гражданки Украины и высказался против мачизма — сообщение появилось в его микроблоге в Twitter.Санчес написал сообщение с тэгом «НасилиеМачизм». «В городе Пуэртольяно женщина была убита своим спутником жизни. Сочувствую семье убитой… Мы боремся без отдыха, чтобы искоренить криминальный мачизм…», — говорится в сообщении.Напомним, 12 января в испанском городе Пуэртольяно были найдены тела урожденной гражданки Украины Ольги Савенчук и ее сожителя — испанца Антонио Санчеса Гальего. Полиция сообщила, что мужчина выпустил в женщину пять пуль, после чего покончил жизнь самоубийством.Тела были обнаружены после того как брат покойного обратился в полицию. Его озаботило то, что брат несколько дней не выходил на связь. Родственники женщины до сих пор не найдены. Преступление произошло 9 января, соседи слышали звуки выстрелов, но не придали им значения.Мужчину характеризуют как человека не очень общительного и ревнивого. Он разведен, после развода у мужчины осталось двое детей. Он страдал депрессией, но психологи говорят, что связи между убийством и его депрессивным состоянием не прослеживается.Пара познакомилась во время телепередачи в программе знакомств. Ведущие программы шокированы случившимся – сообщает Rossaprimavera.В Пуэрольяно прошла демонстрация против мужского насилия. Алькальд города Исабель Родригес Гарсия также активно выступила против мужского насилия.