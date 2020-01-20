Задержанный в Испании россиянин признал свою вину в суде США

Задержанному в апреле 2017 года в Испании Петру Левашову, экстрадированного затем в США, огласят приговор.Приговор россиянину Петру Левашову, который признался в хакерстве, огласят в США 16 июня, сказано в распоряжении федерального суда в штате Коннектикут.Приговор уже неоднократно переносился.Левашов ранее признал себя виновным в суде штата Коннектикут по четырем из восьми пунктов обвинительного заключения.Он был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года.Левашову вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сетью Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.Минюст США заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.Является ли признание чистосердечным или вынужденным – вопрос очень спорный. В феврале 2018 года МИД РФ потребовал от американцев прекратить издевательства над Петром Левашовым.